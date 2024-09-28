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В «Ювентусе» приняли решение по будущему Поля Погба

В «Ювентусе» приняли решение по будущему Поля Погба
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, ранее дисквалифицированный за употребление допинга, может расторгнуть свой контракт с туринской командой.

Как сообщает Tuttomercatoweb, руководство «Ювентуса» склоняется к прекращению сотрудничества с французским футболистом, поскольку считает, что дисквалификация игрока вряд ли будет аннулирована. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.

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