В «Ювентусе» приняли решение по будущему Поля Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, ранее дисквалифицированный за употребление допинга, может расторгнуть свой контракт с туринской командой.

Как сообщает Tuttomercatoweb, руководство «Ювентуса» склоняется к прекращению сотрудничества с французским футболистом, поскольку считает, что дисквалификация игрока вряд ли будет аннулирована. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.

Погба станцевал с травмированным коленом: