Радимов объяснил, для чего ЦСКА подписал экс-игрока «Барселоны» и «Ювентуса» Пьянича

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о причинах трансфера 34-летнего боснийского полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Уровень для нашего чемпионата высокий, но найти контакт с партнёрами тоже надо будет. ЦСКА берёт его в первую очередь для того, чтобы решить проблему уверенности в своих силах на поле. Акинфеев в воротах — это одно, но когда ЦСКА ведёт в счете столько матчей и позволяет сравнять, такой человек как раз и нужен. Ни Обляков, ни Дивеев пока не могут взять на себя эту роль», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

26 сентября ЦСКА официально подтвердил подписание контракта с 34-летним боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем на условиях «1+1». С июля 2024 года футболист оставался без клуба после его ухода из эмиратской команды «Шарджа».

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