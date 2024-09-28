Видеообзор безголевой ничьи в матче 10-го тура РПЛ между «Факелом» и «Рубином»

Завершился матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК «Рубин».

После 10 сыгранных матчей «Факел» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав 12 очков. В следующем туре «Факел» проведёт встречу с махачкалинским «Динамо» (6 октября), а «Рубин» — с грозненским «Ахматом» (5 октября).

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