В «Баварии» отреагировали на возможное завершение карьеры Нойера и Мюллера

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал будущее вратаря Мануэля Нойера и нападающего Томаса Мюллера в мюнхенском клубе.

«Нойер уже объявил, что определённо не планирует уходить по окончании сезона, но всё будет зависеть от его формы. Аналогичным образом обстоят дела и с Мюллером. Конечно, было бы неплохо привлечь их обоих к работе в «Баварии» после завершения карьеры – в любой роли, поскольку, думаю, это могло бы быть очень полезно», — приводит слова Хайнера Abendzeitung.

Напомним, контракты обоих футболистов заканчиваются летом 2025 года.

«Бавария» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии сезона-2024/2025, в активе команды Венсана Компани 12 очков по итогам четырёх туров.

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