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Боснийский защитник «Ахмата» рассказал, сыграет ли в очном матче за ЦСКА Миралем Пьянич

Боснийский защитник «Ахмата» рассказал, сыграет ли в очном матче за ЦСКА Миралем Пьянич
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Боснийский защитник «Ахмата» Дарко Тодорович поделился информацией о степени возможности участия новичка ЦСКА экс-полузащитника сборной Боснии Миралема Пьянича в домашнем матче армейцев с грозненцами в 10-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Давно знаю Пьянича – три-четыре года играл вместе с ним в сборной. И я с ним на связи: несколько дней назад, после разговоров в Боснии и Герцеговине о его переходе, я спросил у него: «Приезжаешь?». Он ответил: «Да. Подпишу контракт через два дня». И он ещё сказал, что не будет завтра с нами играть. Хорошо для нас, что он не будет играть», — приводит слова Тодоровича пресс-служба «Ахмата».

26 сентября официальный телеграм-канал ЦСКА объявил о подписании контракта по схеме «1+1» с 34-летним боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем, выступавшим в своей карьере за «Рому», «Ювентус» и «Барселону». Матч 10-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА пройдёт 28 сентября и начнётся в 14:00 мск.

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