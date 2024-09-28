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ПСЖ

Матвей Сафонов высказался о матче с «Ренном», в котором пропустил гол
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал пост после матче с «Ренном» в Лиге 1 (3:1), который голкипер провёл в старте.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Ренн
Ренн
1:0 Баркола – 30'     2:0 Ин – 58'     3:0 Баркола – 68'     3:1 Калимуэндо – 75'    

«Непростой матч. Важная победа», — написал Сафонов на страничке в одной из социальных сетей.

Отметим, Сафонов в этой встреч пропустил с пенальти в концовке второго тайма. Это его третий матч в стартовом составе клуба. В прошлой игре он также пропустил.

«ПСЖ» после шести сыгранных матчей располагается на первой строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав 16 очков. «Ренн» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав семь очков.

ПСЖ» сыграл вничью с «Штурмом» в дебютном матче Сафонова

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