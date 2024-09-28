Защитник «Ахмата» Тодорович высказался о матче с ЦСКА в РПЛ после поражения в Кубке России

Правый защитник «Ахмата» Дарко Тодорович поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 10-го тура РПЛ с московским ЦСКА. 27 августа грозненцы уступили армейцам на своём поле (0:2) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Завтра (28 сентября. — Прим. «Чемпионата») будет по-другому, так как это матч чемпионата. И для нас это очень важная игра: мы понимаем, в какой ситуации находимся сейчас. Нам нужны очки, и знаем, что завтра будет тяжело – ЦСКА хорошая команда с хорошими футболистами. Но последние два-три дня мы много тренировались, провели собеседования, поговорили. Думаю, завтра у нас всё будет нормально. Конечно, надо стараться, много бегать и реализовать моменты, которые завтра будут», — приводит слова Тодоровича пресс-служба «Ахмата».

Грозненский «Ахмат» остаётся единственной командой, которая в девяти стартовых турах РПЛ текущего сезона не смогла одержать ни одной победы. В текущей турнирной таблице бело-зелёные с шестью очками в девяти матчах занимают последнюю, 16-ю строчку, уступая воронежскому «Факелу» по дополнительным показателям.