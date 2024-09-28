Голкипер сборной Аргентины дисквалифицирован на два матча — Сесар Мерло

32-летний голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес дисквалифицирован ФИФА на два матча за удар по телекамере, сообщает южноамериканский инсайдер Сесар Мерло в социальной сети X (ранее — Twitter).

10 сентября 2024 года после завершения матча 8-го тура отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026 Колумбия — Аргентина (2:1) вратарь гостей Эмилиано Мартинес нанёс удар по камере подошедшего к нему телеоператора. Как сообщалось ранее, срок дисквалификации за этот проступок мог составить три игры.

По данным источника, аргентинская федерация футбола уже уведомлена, что Мартинес обязан пропустить выездной матч 9-го тура с Венесуэлой и домашнюю встречу 10-го тура с Боливией.