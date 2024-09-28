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Голкипер сборной Аргентины дисквалифицирован на два матча — Сесар Мерло

Голкипер сборной Аргентины дисквалифицирован на два матча — Сесар Мерло
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32-летний голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес дисквалифицирован ФИФА на два матча за удар по телекамере, сообщает южноамериканский инсайдер Сесар Мерло в социальной сети X (ранее — Twitter).

10 сентября 2024 года после завершения матча 8-го тура отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026 Колумбия — Аргентина (2:1) вратарь гостей Эмилиано Мартинес нанёс удар по камере подошедшего к нему телеоператора. Как сообщалось ранее, срок дисквалификации за этот проступок мог составить три игры.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 8-й тур
10 сентября 2024, вторник. 23:30 МСК
Колумбия
Окончен
2 : 1
Аргентина
1:0 Москера – 25'     1:1 Гонсалес – 48'     2:1 Родригес – 60'    

По данным источника, аргентинская федерация футбола уже уведомлена, что Мартинес обязан пропустить выездной матч 9-го тура с Венесуэлой и домашнюю встречу 10-го тура с Боливией.

Календарь отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
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