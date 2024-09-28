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Хаби Алонсо высказался о грядущем матче «Баварии» и «Байера»

Хаби Алонсо высказался о грядущем матче «Баварии» и «Байера»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказал мнение относительно игры с «Баварией» в сегодняшнем матче Бундеслиги. Игра между командами пройдёт в рамках 5-го тура.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это большая игра. Выезд на «Альянц Арену» – это, пожалуй, самая трудная игра сезона в Бундеслиге, но мы с нетерпением ждём этого. Хотим играть хорошо и быть конкурентоспособными. Мы знаем, что нам нужна почти идеальная игра, чтобы получить что-то на «Альянц Арене». Мы готовы к этому», – приводит слова тренера Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на данный момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, «Байер» на втором месте. Команды сыграют друг с другом сегодня, 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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