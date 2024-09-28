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«Бавария» хочет подписать одну из главных звёзд «Байера» за € 100 млн

«Бавария» хочет подписать одну из главных звёзд «Байера» за € 100 млн
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Полузащитник «Байера» Флориан Вирц попал в сферу интересов «Баварии».

Как сообщает журналист Максимилиан Кох в своих соцсетях, мюнхенцы ожидают, что цена на футболиста летом 2025 года снизится до € 100 млн вместо € 150 млн, которые сейчас требует за него «Байер». Вирц очень нравится руководству «Баварии». Отмечается, что Флорианом также интересуется «Реал».

Вирц находится в системе «Байера» с января 2020-го. Его контракт действует до лета 2027-го. В этом сезоне он отметился семью голами и двумя ассистами в восьми матчах за клуб.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола

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