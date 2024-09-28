Защитник «Барселоны» Кунде снялся в необычной фотосессии. Французу обмазали торс сливками

Французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде снялся в необычной фотосессии для Jacquemus, являющегося одним из самых популярных современных брендов одежды.

Жюлю обмазали торс сливками и в таком виде запечатлели. Видео уже успело набрать более 4,5 млн просмотров. Отметим, что защитник уже не в первый раз снимается в фотосессиях этого бренда.

Фото: Скрин с видео аккаунта EDF Update в Х

Фото: Скрин с видео аккаунта EDF Update в Х

В нынешнем сезоне футболист уже сыграл 10 матчей за клуб, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Напомним, Кунде перешёл в «Барселону» в 2022 году из «Севильи». Контракт защитника рассчитан до конца 2026 года. 28 сентября в рамках чемпионата Испании состоится матч между «Барселоной» и «Осасуной» в 22:00 мск.

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