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Артета рассказал, в каком случае он бы не общался с Гвардиолой

Артета рассказал, в каком случае он бы не общался с Гвардиолой
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, как он сохраняет отношения с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой после таких напряжённых матчей, как в 5-м туре АПЛ (2:2).

«Прежде всего потому, что я его люблю, восхищаюсь им, увлекаюсь его командой и всем, что он делает.

Это спорт. Одно дело – наша профессия, другое – наши личные отношения. Если бы наши отношения могли быть испорчены из-за того, что один сыграл вничью, а другой выиграл, или после того, когда они нас победили, я бы больше с ним не общался.

Поэтому наши отношения не такие, у нас особенные отношения. Спорт никогда не станет на пути личностных отношений между нами. Это точно», – приводит слова Артеты Football.London.

«Ман Сити» возглавляет АПЛ с 13 очками. «Арсенал» идёт на четвёртом месте, у них 11 очков.

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