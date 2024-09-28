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Стало известно, кто будет основным вратарём сборной Германии без Нойера и тер Штегена

Стало известно, кто будет основным вратарём сборной Германии без Нойера и тер Штегена
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман определился с кандидатурой основного голкипера национальной команды после травмы Марка-Андре тер Штегена.

Как сообщает немецкое издание Bild, тренер выбрал в качестве основного вратаря Александра Нюбеля. Именно он будет первым номером в бундестим в ближайшие месяцы. Александр Нюбель сейчас выступает за «Штутгарт». Права на него принадлежат «Баварии». Он был в обойме национальной команды на Евро-2024.

Напомним, голкиперу 27 лет. В текущем сезоне он провёл четыре матча в Бундеслиге. В прошлом сезоне в его активе 30 игр за «Штутгарт».

Нойер объявил об окончании карьеры в сборной Германии, а призванный его заменить тер Штеген недавно получил серьёзную травму колена.

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