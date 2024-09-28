Билялетдинов: если клуб АПЛ захочет взять россиянина, ему скажут: «Вы с ума сошли?»

Чемпион России в составе «Локомотива» и экс-игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о возможных трансферах игроков российской лиги в АПЛ.

— Сегодня трансфер российского футболиста в АПЛ кажется фантастикой?

— Конечно. Там почти нет независимых команд. Почему лига такая дорогая? У них спонсор Sky, дают определённые деньги. Больше политическая история. Деньги тратятся большие. Захотят взять россиянина, скажут: «Ребята, у нас с ними конфликт, а мы ещё будем платить деньги? С ума сошли?» У Абрамовича отжали «Челси» — какие там футболисты? — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Динияром Билялетдиновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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