Билялетдинов: 8-й номер Захаряна в «Реале Сосьедад» — пару кирпичей на спину

Чемпион России в составе «Локомотива» и экс-игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о том, что российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян получил восьмой номер.

— Захаряну дали восьмой номер, под которым ранее выступал лидер «Сосьедада» Мерино.

— Это не всегда хорошо. Посмотрим, как получится. Иногда номер прилично давит. Раз клуб возлагает на него надежды, пускай ставят его (смеётся). С восьмёркой сидеть на банке будет тяжело. Если выйдет и проявит себя с этим номером, будет ещё тяжелее. Такие номера — это пару кирпичей на спину, — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Захарян проходит восстановление после травмы, в текущем сезоне он ещё не играл.

Полностью интервью с Динияром Билялетдиновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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