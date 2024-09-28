Динияр Билялетдинов: самое яркое воспоминание с Евро-2008 — не Голландия

Чемпион России в составе «Локомотива» и экс-игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов вспомнио самое яркое воспоминание Евро-2008.

— Часто вспоминаете Евро-2008?

— Уже не так часто. Только яркие моменты. Допустим, по горам лазали, когда была возможность.

— Что ещё яркого вспоминается?

— Самое яркое — это выход из группы.

— Неожиданно. То есть не победа над Нидерландами?

— Это уже было вторичной историей. На тот момент мы уже были героями, потому что вышли из группы. Была эмоция, когда мы преодолели группу, а Нидерланды — это ещё один шажок.

Самая взрывная эмоция была после матча со Швецией. Тем более это было после того поноса, который на нас полился после первой игры с Испанией. Нас хоронили. Когда обыграли шведов, думал: «Ёлы-палы, мы же из группы вышли!» Были эмоции, что совершили какой-то прорыв. Голландцев переехали за счёт тех эмоций, которые испытали со Швецией, — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, игроки сборной России стали бронзовыми призёрами Евро-2008.

Полностью интервью с Динияром Билялетдиновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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