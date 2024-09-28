Сафонов снова пропустил за «ПСЖ», первая шайба Овечкина в предсезонке. Главное к утру

Российский голкипер Матвей Сафонов пропустил гол в победном матче «ПСЖ» с «Ренном» в Лиге 1 (3:1), форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился шайбой в предсезонном матче с «Коламбусом», однако его клуб проиграл (4:8), Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Пекине, одолев Яну Фетт со счётом 6:1, 6:2. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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