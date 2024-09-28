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28 сентября, главные новости спорта, результаты НХЛ, КХЛ, теннис, Сафонов, Овечкин

Сафонов снова пропустил за «ПСЖ», первая шайба Овечкина в предсезонке. Главное к утру
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Российский голкипер Матвей Сафонов пропустил гол в победном матче «ПСЖ» с «Ренном» в Лиге 1 (3:1), форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился шайбой в предсезонном матче с «Коламбусом», однако его клуб проиграл (4:8), Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Пекине, одолев Яну Фетт со счётом 6:1, 6:2. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» уверенно победил «Ренн» в матче 6-го тура Лиги 1.
  2. Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче с «Коламбусом».
  3. Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине, отдав Яне Фетт три гейма.
  4. СКА обыграл «Северсталь» в матче с 13 шайбами, команды побили несколько рекордов КХЛ.
  5. «Бавария» хочет подписать одну из главных звёзд «Байера» за € 100 млн.
  6. Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в матче с 13 шайбами.
  7. Гол Свечникова помог «Каролине» разгромить «Флориду» со счётом 8:2 в предсезонном матче.
  8. Людмила Самсонова проиграла Кристине Букше во втором круге «тысячника» в Пекине.
  9. Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес дисквалифицирован на два матча — Сесар Мерло.
  10. Р. Ротенберг: в СКА переходят лидеры клубов НХЛ, а не какие-то ребята из АХЛ.

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