Бронзовый призёр Евро-2008 Динияр Билялетдинов рассказал о своей работе в «Локомотиве»

Экс-полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, в чём заключается специфика его работы в тренерском штабе железнодорожников.

«У нас немного специфическая работа, не совсем в классическом понимании тренерства. Мы работаем с группой определённых футболистов по разным возрастам. У нас более индивидуальная работа, а не командная или тактическая.

Работа направлена на выполнение технических элементов. Я отвечаю за группу полузащитников — с какими моментами в игре они сталкиваются и что нужно улучшать. Есть набор упражнений для этого, количество повторений. Задача — подтянуть те или иные необходимые в полузащите навыки», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Динияром Билялетдиновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.