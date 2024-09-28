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Игорь Шалимов назвал фаворита дерби между «Локомотивом» и «Спартаком»

Игорь Шалимов назвал фаворита дерби между «Локомотивом» и «Спартаком»
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Экс-полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов рассказал о своих ожиданиях по поводу матча 10-го тура РПЛ между московским «Локомотивом» и красно-белыми.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команды из нижней части таблицы «Локомотив» обыгрывал достаточно уверенно. Они много забивали, владели инициативой — смотрелось всё хорошо. А вот с верхом… С ЦСКА, например, похуже играли, «Динамо» и «Краснодару» проиграли. Здесь можно задуматься. Хотелось бы посмотреть на Батракова против сильной команды. На мой взгляд, «Спартак» небольшой фаворит в этой игре», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдёт 28 сентября и начнётся в 16:30 мск. Железнодорожники набрали 21 очко в девяти матчах и находятся в турнирной таблице на третьей строчке. Красно-белые с 16 очками занимают пятое место.

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