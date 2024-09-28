33-летний ван Дейк готов продлить контракт с «Ливерпулем» до 2027 года — Скира

«Ливерпуль» желает пролонгировать трудовое соглашение с 33-летним центральным защитником Вирджилом ван Дейком. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нидерландский футболист хочет, чтобы контракт с ним был продлён до 2027 года. Действующее трудовое соглашение ван Дейка с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Защитник выступает в составе мерсисайдцев с 2018 года. За этот период он принял участие в 276 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме В «Ливерпуле» определились, кто может стать долгосрочной заменой для ван Дейка

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: