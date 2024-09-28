Чемпионат России по футболу сезона-2024/2025: расписание матчей на 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, состоится очередной игровой день 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей в указанный день.

28 сентября, суббота:

14:00 мск. ЦСКА — «Ахмат»;

16:30 мск. «Локомотив» — «Спартак»;

19:30 мск. «Краснодар» — «Зенит»;

20:00 мск. «Ростов» — «Акрон».

На данный момент первое место занимает петербургский «Зенит», набравший 23 очка. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» (21). В зоне прямого вылета находятся воронежский «Факел» (6) и грозненский «Ахмат» (6).