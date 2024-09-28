ЦСКА — «Ахмат»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за девять матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

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