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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 6-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 6-го тура АПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 28 сентября, матчем «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» стартует 6-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

28 сентября, суббота:

  • 14:30 мск. «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»;
  • 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Фулхэм»;
  • 17:00 мск. «Эвертон» — «Кристал Пэлас»;
  • 17:00 мск. «Челси» — «Брайтон»;
  • 17:00 мск. «Арсенал» — «Лестер Сити»;
  • 17:00 мск. «Брентфорд» — «Вест Хэм Юнайтед»;
  • 19:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».

29 сентября, воскресенье:

  • 16:00 мск. «Ипсвич Таун» — «Астон Вилла»;
  • 18:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

30 сентября, понедельник:

  • 22:00 мск. «Борнмут» — «Саутгемптон».

После пяти туров английской Премьер-лиги первое место с 13 очками занимает «Манчестер Сити». На второй строчке расположился «Ливерпуль» (12). Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла», заработавшая 12 очков.

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