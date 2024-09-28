Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 6-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 28 сентября, матчем «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» стартует 6-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
28 сентября, суббота:
- 14:30 мск. «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»;
- 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Фулхэм»;
- 17:00 мск. «Эвертон» — «Кристал Пэлас»;
- 17:00 мск. «Челси» — «Брайтон»;
- 17:00 мск. «Арсенал» — «Лестер Сити»;
- 17:00 мск. «Брентфорд» — «Вест Хэм Юнайтед»;
- 19:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».
29 сентября, воскресенье:
- 16:00 мск. «Ипсвич Таун» — «Астон Вилла»;
- 18:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».
30 сентября, понедельник:
- 22:00 мск. «Борнмут» — «Саутгемптон».
После пяти туров английской Премьер-лиги первое место с 13 очками занимает «Манчестер Сити». На второй строчке расположился «Ливерпуль» (12). Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла», заработавшая 12 очков.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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