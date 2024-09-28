Динияр Билялетдинов рассказал, как сейчас относятся к россиянам в Англии

Чемпион России в составе «Локомотива» и экс-игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов рассказал, как сейчас относятся к россиянам в Англии.

— Сейчас отношение к русским в Англии поменялось?

— Не знаю. Не могу сказать, что в Ливерпуле много русских, но в Лондоне много. Это многонациональный город, публика на разный вкус. Ливерпуль — больше англичане, докеры и работники.

Мы подружились там с семьёй, недавно переписывались — спрашивал про всё там. Естественно, есть определённый информационный отпечаток. Но знающие друг друга продолжают нормально общаться, — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Динияром Билялетдиновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.