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Динияр Билялетдинов рассказал, как сейчас относятся к россиянам в Англии

Динияр Билялетдинов рассказал, как сейчас относятся к россиянам в Англии
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Чемпион России в составе «Локомотива» и экс-игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов рассказал, как сейчас относятся к россиянам в Англии.

— Сейчас отношение к русским в Англии поменялось?
— Не знаю. Не могу сказать, что в Ливерпуле много русских, но в Лондоне много. Это многонациональный город, публика на разный вкус. Ливерпуль — больше англичане, докеры и работники.

Мы подружились там с семьёй, недавно переписывались — спрашивал про всё там. Естественно, есть определённый информационный отпечаток. Но знающие друг друга продолжают нормально общаться, — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Динияром Билялетдиновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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