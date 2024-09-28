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Билялетдинов: в АПЛ есть футболисты, которые в России не играли

Билялетдинов: в АПЛ есть футболисты, которые в России не играли
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Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 и экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал об игроках английской Премьер-лиги и их физической подготовке.

«Туда ещё надо попасть, а дальше можно сделать так, чтобы дотягивал. Если в тебе увидят потенциал, тебя дотянут до уровня. В Англии команды работают на зрелищность лиги. Неважно, «Манчестер Сити» или «Ноттингем Форест» — все работают на интенсивность, физические качества. В АПЛ есть люди, которые у нас бы не играли. Но там они играют за счёт своих физических качеств», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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