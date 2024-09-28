Булыкин: в «Локо» много россиян знает, что такое «Спартак» и как с ним нужно сыграть

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 10-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграют со «Спартаком». Игра состоится сегодня, 28 сентября.

«В матче «Локомотив» — «Спартак» можно найти много сравнений. Как ни крути, это московское дерби между двумя командами, которые претендуют на высокие места. Обоим клубам нужны очки, поэтому они много атакуют, а не сидят в обороне. Думаю, нас ждёт зрелищная игра с хорошей интенсивностью, которая понравится болельщикам.

«Локомотив» может обыграть «Спартак» за счёт молодости, самоотдачи и голодных глаз. В стане железнодорожников много россиян, которые понимают, что такое «Спартак» и как с ним нужно сыграть. Я буду болеть за «Локомотив», потому что мне нравится, когда много российской молодёжи играет в основе. У «Спартака» же всё наоборот. Поэтому хочется болеть за наших ребят, которые являются кадрами для сборной России», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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