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«Бавария» — «Байер»: во сколько начнётся матч Бундеслиги, где смотреть прямую трансляцию

«Бавария» — «Байер»: во сколько начнётся матч Бундеслиги, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 28 сентября, состоится матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и леверкузенский «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 12 очков за четыре матча. «Байер» заработал девять очков и располагается на третьей строчке.

В первом круге минувшего сезона чемпионата Германии команды сыграли вничью со счётом 2:2. Во втором круге леверкузенский клуб разгромил мюнхенский со счётом 3:0.

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