Билялетдинов объяснил, почему после ЧМ-2018 из сборной России уехал в Европу один Головин

Чемпион России в составе «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, почему только Александр Головин перешёл в европейский клуб из состава сборной России.

«После того чемпионата мира запросы по отступным, агентским и зарплатам взлетели вверх. Мне кажется, в России это восприняли как возможность. Но по делу же — попали в восемь лучших сборных мира. Однако это разовая акция.

Если бы были такие результаты на протяжении 15 лет, может быть, уехало бы пять-шесть человек. Если взять 2008 год, помимо «бронзы» Евро, были победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА, а у «Зенита» — ещё и Суперкубок УЕФА. Был Дик Адвокат, у которого интересовались и спрашивали по некоторым футболистам. А у 2018 года не было никакого бэкграунда. Надо отдать должное болельщикам и организации турнира для нашей команды — это сопутствовало успеху. Сами футболисты показали хорошую игру — могли оказаться в полуфинале.

Наверное, европейские клубы всё взвесили и подумали: «Это разовая акция, не стоит платить такие деньги», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.