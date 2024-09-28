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Билялетдинов: Батраков должен работать и понимать, что ещё дофига чего надо пройти

Билялетдинов: Батраков должен работать и понимать, что ещё дофига чего надо пройти
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Экс-игрок «Эвертона» российский полузащитник Динияр Билялетдинов высказался о перспективах атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Он должен спокойно работать и понимать, что ещё есть дофига, чего надо пройти. Ещё много всего будет и хорошего, и плохого. Надо идти к своей цели и понимать свои сильные и слабые стороны. Нужно не обращать внимания на расхваливания, потому что это у нас тоже очень любят. Есть много отрицательных примеров. Даже талантливых ребят это сбивало с пути.

Нужно также оградить себя от ругани и работать. В дальнейшем, после этого всплеска, к нему будут готовиться и применять противодействия разного качества: будь то физически, будь то тактически», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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