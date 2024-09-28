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Динияр Билялетдинов назвал самых ярких футболистов своего поколения

Динияр Билялетдинов назвал самых ярких футболистов своего поколения
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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов назвал самых ярких футболистов своего поколения.

«Для меня в плане технической оснащённости и быстроты принятия решений — Марат Измайлов. С такими качествами он мог играть в «Барселоне», но у каждого футболиста своя история. В плане понимания игры — Лоськов.

Если брать конкурентов, тот же Игнашевич: как он подтянул братьев Березуцких до высокого уровня. Сначала думали, что бегают какие-то братья, а потом эта троица всю карьеру отпахала в ЦСКА и в сборной России. Это уникальная троица. Потом появился тот же Жирков, в Питере — Аршавин, Кержаков, Быстров. В ЦСКА появлялся Дзагоев. Тот период был таким, что ребята, которые вспыхнули, так и продолжали», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Динияром Билялетдиновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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