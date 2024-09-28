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Динияр Билялетдинов: главное Дзюбе — не отрастить пузо

Динияр Билялетдинов: главное Дзюбе — не отрастить пузо
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Экс-полузащитник сборной России и английского «Эвертона» Динияр Билялетдинов рассказал о перспективах Артёма Дзюбы в качестве игрока.

«Он в такой манере играет уже года четыре. Навыки никуда не денутся. Артём знает свои сильные стороны. Главное — не отрастить пузо и передвигаться по полю (смеётся)», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Он сыграл 422 матча в РПЛ, где отметился 160 голами. Дзюбе 36 лет, сейчас он выступает за тольяттинский «Акрон». Соглашение с клубом у нападающего рассчитано до конца текущего сезона.

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