«Бавария» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 19:30

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и леверкузенский «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 12 очков за четыре матча. «Байер» заработал девять очков и располагается на третьей строчке.

В первом круге минувшего сезона чемпионата Германии команды сыграли вничью со счётом 2:2. Во втором круге леверкузенский клуб разгромил мюнхенский со счётом 3:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: