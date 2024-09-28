Олег Терёхин: если «Зенит» обыграет «Краснодар», питерцы будут ближе к чемпионству

Футбольный эксперт Олег Терёхин высказался о предстоящем матче «Краснодара» с «Зенитом».

«Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» — лучшая вывеска на данный момент. Если «Зенит» выиграет в этом матче, то, наверное, опять всё пойдёт по накатанной и питерцы будут ближе к чемпионству. А победа «Краснодара» даст отличную интригу для РПЛ. Но «быки» давно не обыгрывали «Зенит», хотя «Краснодар» набрал ход», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой из города Люберцы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.