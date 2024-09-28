«Вы не пишете о хорошем!» Луис Энрике подверг критике журналистов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике обвинил журналистов в предвзятости на пресс-конференции после матча 6-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (3:1). Испанскому специалисту не понравился вопрос об игре парижан в обороне в преддверии матча Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится 1 октября.

«ПСЖ» допускает гораздо меньше [у своих ворот], чем в прошлом году. Но я уверен, что об этом не писали СМИ. Мы выступаем намного стабильнее в нынешнем сезоне, но у соперников всё равно получается забивать нам голы. Команда ещё не идеальна, однако негатив — обычное дело в журналистике, когда речь идёт о «ПСЖ», — приводит слова Энрике Marca.

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