«Вы не пишете о хорошем!» Луис Энрике подверг критике журналистов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике обвинил журналистов в предвзятости на пресс-конференции после матча 6-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (3:1). Испанскому специалисту не понравился вопрос об игре парижан в обороне в преддверии матча Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится 1 октября.
Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Ренн
Ренн
1:0 Баркола – 30' 2:0 Ин – 58' 3:0 Баркола – 68' 3:1 Калимуэндо – 75'
«ПСЖ» допускает гораздо меньше [у своих ворот], чем в прошлом году. Но я уверен, что об этом не писали СМИ. Мы выступаем намного стабильнее в нынешнем сезоне, но у соперников всё равно получается забивать нам голы. Команда ещё не идеальна, однако негатив — обычное дело в журналистике, когда речь идёт о «ПСЖ», — приводит слова Энрике Marca.
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