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Иван Таранов: ЦСКА без Пьянича обязан справляться с «Ахматом»

Иван Таранов: ЦСКА без Пьянича обязан справляться с «Ахматом»
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Экс-футболист Иван Таранов оценил шансы ЦСКА обыграть «Ахмат» без Пьянича.

«Пьянич — уже основная единица ЦСКА. Но ЦСКА и без него обязан справляться с «Ахматом», тем более армейцы играют дома. Поэтому у ЦСКА очень хорошие шансы, чтобы заработать три очка. Но сейчас любая команда может удивить. Поэтому к каждому матчу нельзя сделать какой-то однозначный прогноз. «Ахмат» может удивить, но большим фаворитом является ЦСКА», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, боснийский полузащитник Миралем Пьянич перешел в ЦСКА 26 сентября. Сейчас армейцы располагаются на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ с 14 очками.

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