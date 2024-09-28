Иван Таранов: ЦСКА без Пьянича обязан справляться с «Ахматом»

Экс-футболист Иван Таранов оценил шансы ЦСКА обыграть «Ахмат» без Пьянича.

«Пьянич — уже основная единица ЦСКА. Но ЦСКА и без него обязан справляться с «Ахматом», тем более армейцы играют дома. Поэтому у ЦСКА очень хорошие шансы, чтобы заработать три очка. Но сейчас любая команда может удивить. Поэтому к каждому матчу нельзя сделать какой-то однозначный прогноз. «Ахмат» может удивить, но большим фаворитом является ЦСКА», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, боснийский полузащитник Миралем Пьянич перешел в ЦСКА 26 сентября. Сейчас армейцы располагаются на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ с 14 очками.