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Билялетдинов дал совет российским футболистам, у которых будет предложение из Европы

Билялетдинов дал совет российским футболистам, у которых будет предложение из Европы
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Чемпион России в составе «Локомотива» и экс-игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов дал совет российским футболистам, у которых будет предложение из Европы.

— Что посоветуете тем, кому в будущем предстоит принять решение о переезде в другой чемпионат?
— Сейчас ребята делают правильно. Я не беру Голову — это определённая история в одной команде. А у Лёхи Миранчука буксовало в «Аталанте» — получилось сменить команду. Он сделал всё правильно. Даже потратив три года, в последний год он был одним из тех, кто давал результат.

Да, он не всегда выходил в старте, но, выходя на замену, делал вещи, которые потом позволяли ему снова вернуться в стартовый состав. Он был в обойме при таком уровне, выиграл Лигу Европы. Миранчук — молодец! Я посоветую ребятам не кипишевать. Возможно, тому же Захаряну, который имеет проблемы и длительный контракт, стоит отлучиться в аренду в какую-то именно испанскую команду, где он будет получать практику, — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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