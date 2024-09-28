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Динияр Билялетдинов: Глушенков легковат, ему самое место в Испании

Динияр Билялетдинов: Глушенков легковат, ему самое место в Испании
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Чемпион России в составе «Локомотива» и экс-игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Глушенков легковат. Ему самое место в Испании (смеётся). Если брать тот же «Спартак», он хорош командной игрой, но нет российских ребят, способных индивидуально что-то сотворить. В Европе ценятся ребята, способные делать разницу, которые могут сами себе создать момент и его реализовать. То есть даже если тебя валтузит команда, ты взял и создал момент — 1:0 и игра меняется. Ценится создание моментов для себя и партнёров», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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