Моуринью: что такое эффект Моуринью? Трофеи и кубки! Не побеждал только с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ответил на вопрос, что следует понимать под эффектом Моуринью.

«Это трофеи и кубки. Но «Фенербахче» не может выиграть трофей уже в сентябре. В этом месяце нет трофеев, которые можно было бы выиграть. Я завоёвывал титулы в каждом клубе, в котором работал, за исключением «Тоттенхэма», где я был уволен за два дня до финала Кубка (финал Кубка английской лиги 2021 года, в котором «Тоттенхэм» уступил «Манчестер Сити» (0:1). — Прим. «Чемпионата»). В остальных клубах результатом [работы] были трофеи», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

После шести матчей чемпионата Турции «Фенербахче» набрал 13 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Галатасарая» на пять очков.

Материалы по теме Жозе Моуринью прокомментировал успешный старт «Фенербахче» в Лиге Европы

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: