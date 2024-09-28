Первый тренер Сафонова: если Матвей будет надёжен, Доннарумму нескоро поставят в основу

Экс-тренер сборной России и первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Алексей Чистяков рассказал о лидерстве голкиперов в команде.

«Я рад, что не ошибался и не ошибаюсь в Матвее. Надеюсь, что он и дальше будет играть за «ПСЖ». Кроме радости, ничего не испытываю. Сафонов устойчив психологически, поэтому он никак не будет переживать из-за того, что пропустил в двух последних матчах за «ПСЖ». Если команда будет продолжать выигрывать, а он — надёжно играть, то Доннарумму не сразу после травмы поставят в основу. По крайней мере до того момента, когда тренерский штаб посчитает, что Матвей сыграл неудачно. Доннарумма — лидер, заслуженный-переслуженный и большой авторитет. Поэтому будут искать момент, чтобы поставить его в ворота. Но дай бог, чтобы это случилось нескоро», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.