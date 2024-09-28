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Давид Сильва: у Ямаля есть все задатки, чтобы стать одним из лучших в истории футбола

Давид Сильва: у Ямаля есть все задатки, чтобы стать одним из лучших в истории футбола
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Бывший атакующий полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился мнением о 17-летнем крайнем нападающем «Фурия Роха» и «Барселоны» Ламине Ямале.

«Ямаль по манере своей игры сегодня не похож ни на кого. Он очень молодой футболист, но играет с огромным превосходством. Будем надеяться, что это так и останется, потому что у него есть все задатки, чтобы стать одним из лучших в истории футбола. Хотя известно, что поддерживать такой уровень крайне сложно, однако Ямаль обладает огромным талантом и выдающимися способностями», — приводит слова Сильвы AS.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

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