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Евгений Ловчев объяснил, почему «Зенит» обыграет «Краснодар»

Евгений Ловчев объяснил, почему «Зенит» обыграет «Краснодар»
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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев предположил, что петербургский «Зенит» обыграет «Краснодар» в матче 10‑го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» победит. «Зенит» — лидер не только потому, что больше очков набирает, у сине‑бело‑голубых давно сложившаяся команда. Да, «Краснодар» в последних играх стал заметнее, выдаёт борьбу «Зениту», но при этом «Зенит» качественно сильнее игроками», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

28 сентября состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой из города Люберцы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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