Валерий Кечинов объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Локомотив»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о матче 10-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Локомотивом». Игра состоится сегодня, 28 сентября.

«Локомотив» и «Спартак» показывают футбол, который приносит результат. Красно-белые в последних двух матчах РПЛ совершили две осечки, сыграв вничью, но всё равно команда находится в гонке за чемпионство. Нас ожидает очень интересная игра, где есть яркие футболисты, которые уже себя проявляют. У «Спартака» можно выделить Барко и Угальде, а у «Локомотива» — Батракова, Воробьёва и ещё ряд интересных молодых игроков. Думаю, что будет матч с забитыми мячами, но фаворита назвать очень сложно.

«Спартак» может одержать в этом матче победу за счёт более опытных футболистов. Всё-таки в стане красно-белых таких игроков побольше, чем в «Локомотиве», который является очень молодой командой. А молодёжи присуща нестабильность: они могут здорово сыграть несколько игр, а потом влететь «Краснодару». Такие осечки будут у молодых команд. «Спартак» в этом имеет шанс, но если «Локомотив» поймает кураж, то красно-белым будет очень тяжело, ведь по последним играм у команды есть проблемы в обороне», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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