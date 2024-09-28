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Мусиала высказался о своём отсутствии в списке номинантов на «Золотой мяч» — 2024

Мусиала высказался о своём отсутствии в списке номинантов на «Золотой мяч» — 2024
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Атакующий полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала высказался о невключении его в список номинантов на награду лучшему футболисту 2024 года «Золотой мяч».

«Я бы солгал, если бы сказал, что никакие индивидуальные награды не имеют для меня значения. Думаю, что каждый амбициозный футболист хочет получить какую-нибудь индивидуальную награду. Самое главное, что у нас был тяжёлый прошлый сезон, поэтому нам нужно добиться большего в этом сезоне. Основное внимание уделяется завоеванию трофеев, а всё остальное случится, когда придёт время», — приводит слова Мусиалы The Guardian.

В минувшем сезоне немецкий футболист принял участие в 38 матчах на клубном уровне, в котором отметился 12 голами и восемью результативными передачами.

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