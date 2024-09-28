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Бут: Денис Черышев поехал в «Паниониос» не за деньгами, а заканчивать с футболом

Бут: Денис Черышев поехал в «Паниониос» не за деньгами, а заканчивать с футболом
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Бывший футболист греческих ОФИ и «Левадиакоса» Владимир Бут прокомментировал переход Дениса Черышева в греческий «Паниониос».

«Паниониос» в одно время играл в высшей лиге, но сейчас команда спустилась ниже. Как я читал, Денис Черышев поехал туда не за деньгами, а заканчивать с футболом, тем более хозяин клуба — его друг. Если ему нужно было бы отдыхать, то солнышко и пляж есть в Испании, от которой, видимо, Денис устал, а в Греции он будет играть в футбол», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, соглашение «Паниониоса» с Черышевым подписано до конца нынешнего сезона. В июне 2024 года футболист покинул «Венецию» по завершении контракта.

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