Бут: Денис Черышев поехал в «Паниониос» не за деньгами, а заканчивать с футболом

Бывший футболист греческих ОФИ и «Левадиакоса» Владимир Бут прокомментировал переход Дениса Черышева в греческий «Паниониос».

«Паниониос» в одно время играл в высшей лиге, но сейчас команда спустилась ниже. Как я читал, Денис Черышев поехал туда не за деньгами, а заканчивать с футболом, тем более хозяин клуба — его друг. Если ему нужно было бы отдыхать, то солнышко и пляж есть в Испании, от которой, видимо, Денис устал, а в Греции он будет играть в футбол», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, соглашение «Паниониоса» с Черышевым подписано до конца нынешнего сезона. В июне 2024 года футболист покинул «Венецию» по завершении контракта.