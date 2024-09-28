Президент «Барселоны» Лапорта дал оценку работе Флика в клубе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о новом главном тренере каталонского клуба Ханс-Дитере Флике.
«Флик проделывает невероятную работу. Он долгое время изучал «Барсу». Мы преданы Ла Масии не по необходимости, а по убеждению. Сейчас состав команды имеет большую рыночную стоимость, чем когда мы пришли. И это также важно для восстановления экономики», – приводит слова Лапорты AS.
Напомним, каталонская «Барселона» победила во всех семи матчах в испанской Ла Лиге при тренере Ханс-Дитере Флике.
1. 17 августа: на выезде с «Валенсией» (2:1).
2. 24 августа: дома с «Атлетиком» из Бильбао (2:1).
3. 27 августа: на выезде с «Райо Вальекано» (2:1).
4. 31 августа: дома с «Вальядолидом» (2:1).
5. 15 сентября: на выезде с «Жироной» (4:1).
6. 22 сентября: на выезде с «Вильярреалом» (5:1).
7. 25 сентября: дома с «Хетафе» (1:0).