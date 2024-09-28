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Гути — о предстоящей игре «Реала»: мадридские дерби уникальны

Гути — о предстоящей игре «Реала»: мадридские дерби уникальны
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Экс-игрок «Реал Мадрида» Гути высказался о предстоящем матче клуба с «Атлетико». Игра состоится в рамках 8-го тура Ла Лиги.

«Мадридские дерби уникальны. Их дух витает в воздухе столицы, игроки приятно взволнованы и полны желания проявить себя на стадионе соперника…

«Реал» начинает набирать обороты, и Винисиус, Беллингем и Ко наверняка выйдут на поле, чтобы отомстить за поражение на «Метрополитано» в прошлом сезоне», — приводит слова Гути издание Diario Siglo.

Напомним, в прошлом сезоне «Реал» занял итоговое первое место, набрав 95 очков в 38 матчах. Матч 8-го тура пройдет 29 сентября.

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