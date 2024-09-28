Защитник ФК «Енисей» Эммерсон высказался о бывшем клубе ФК «Урал»

Защитник ФК «Енисей» Эммерсон поделился комментарием перед завтрашним матчем с его бывшим клубом «Урал».

«Урал» — сильная команда и серьёзный соперник, имеющий планы возвращения в РПЛ, но и мы амбициозная и хорошо готовая команда, обладающая высоким потенциалом. Будем играть от себя и на своих сильных качествах. Надеемся на поддержку в родных стенах!» — приводит слова 28-летнего защитника официальный телеграм-канал красноярского клуба.

Напомним, конголезский футболист перешёл в ФК «Енисей» в начале текущего сезона. С 2022 года он играл за «Урал». Игра между клубами состоится завтра, 29 сентября, в Красноярске.