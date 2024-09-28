Давид Сильва: Холанд — это благословение для тех, кто отдаёт ему передачи

Бывший атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва ответил на вопрос, хотел ли бы он сыграть в одной команде с действующим нападающим «горожан» Эрлингом Холандом.

«Это было бы здорово, не так ли? Этот парень не устаёт забивать голы. В прошлом мне посчастливилось делить раздевалку с такими же хорошими нападающими, как он. Понятно, что Холанд — это благословение для тех, кто отдаёт ему передачи», — приводит слова Сильвы AS.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона: