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Владимир Бут объяснил, почему Греция стала популярной среди российских футболистов

Владимир Бут объяснил, почему Греция стала популярной среди российских футболистов
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Бывший футболист греческих ОФИ и «Левадиакоса» Владимир Бут высказался о популярности Греции среди российских игроков.

«Мне кажется, что Греция стала популярной для российских футболистов из-за нынешней мировой обстановки. Ведь греки всегда относились и относятся к России с хорошей стороны. Они не налагают на Россию санкции, которые постоянно идут от стран Европы. Греция ко всему относится нейтрально, а для греческого населения россияне не являются раздражителями», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее стало известно, что российский полузащитник Денис Черышев перешел в греческий «Паниониос».

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