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Силкин: если «Краснодар» проиграет, на игроков «Зенита» можно будет вешать золотые медали

Силкин: если «Краснодар» проиграет, на игроков «Зенита» можно будет вешать золотые медали
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Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче «Краснодара» с «Зенитом».

«Если «Краснодар» хочет бороться за первое место, то должен обыгрывать «Зенит». «Краснодар» игрой должен показать, что созрел побеждать таких соперников. Но если выиграет питерская команда, то на футболистов «Зенита» можно будет вешать золотые медали», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой из города Люберцы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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